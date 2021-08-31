Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы. Фото: officelife.media

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку вынесли приговор в 11 и 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщил Правозащитный центр "Весна".

"Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Прокуратура запрашивала для Колесниковой и Знака 12 лет колонии. Судебные заседания по делу проходили в закрытом формате.

7 сентября 2020-го Колесникову похитили силовики режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и вывезли на границу с Украиной. Ей угрожали выселением из страны. Однако оппозиционерка разорвала свой паспорт и избежала депортации.

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Позже ее обвинили в экстремистской деятельности. Она стала подозреваемой по делу о захвате власти. Такие же обвинения были в сторону Знака. Его задержали 9 сентября 2020 года.

Лидеру белорусской оппозиции Марии Колесниковой немецкая общественная инициатива AnStiffter присудила Штутгартскую премию мира. Официальная церемония вручения запланирована на 19 декабря. Инициатива объяснила выбор тем, что оппозиционера "награждают за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность". Колесникова также получить €5 тыс.