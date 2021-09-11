Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Фото: currenttime

В Беларуси мужчину, который работает сторожем на одном из промышленных предприятий, обвинили в оскорблении президента.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает белорусское издание Наша Нива.

Поводом для обвинения сторожа в оскорблении непризнанного белорусского президента Александра Лукашенко стало видео, которое он опубликовал в соцсети "Одноклассники". Обвиняемый, в нетрезвом состоянии, рассказал анекдот о Лукашенко и назвал его "дебилом".

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По словам подсудимого, он хотел удалить видео, пока его никто не посмотрел, но пошел на работу и забыл об этом. Позже к нему приехали сотрудники милиции и задержали его.

Суд установил, что слово, которое использовал обвиняемый "имеет негативную оценку и ненормативную форму, наносит ущерб чести и достоинству и направлено на подрыв авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного образа Лукашенко".

За оскорбление президента сторожу назначили суровое наказание - 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы, потому что назвал президента Анджея Дуду "дебилом" в Facebook. Писателю Яубу Жульчик прокуратура предъявила обвинения по статье об оскорблении главы государства.