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воскресенье, 05 сентября 2021 02:50

В Беларуси будут лишать пенсий за "вред государству"

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В Беларуси будут лишать пенсий за &quot;вред государству&quot;
Решение о лишении выплатбудет принимать специальная комиссия. Фото: Reuters

В Беларуси вступило в силу постановление, согласно которому гражданина можно лишить пенсии, назначенной за особые заслуги. Документ опубликован на национальном правовом портале 3 сентября.

"В случаях совершения гражданином, получающим пенсию за особые заслуги, преступления, деяния, наносящего вред государственным интересам, национальной
безопасности… выплата пенсии за особые заслуги прекращается", - говорится в документе.

Также в постановлении отмечается, что теперь может быть отменено повышение пенсии, связанное с награждением гражданина орденом или медалью, - в случае лишения награды.

Принимать решения о лишении выплат будет специальная комиссия. В ее компетенции, как отмена пенсии, та и уменьшение на усмотрение членов комиссии.

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В Беларуси учителя истории 46-летнего Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима из-за видео про Александра Лукашенко.

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