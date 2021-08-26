Учитель оказался в колонии строгого режима из-за видео о Лукашенко

В Беларуси учителя истории 46-летнего Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщил Правозащитный центр "Весна".
На уроке учитель показал детям видео, в котором критиковали режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Дело против Петровского открыли из-за сына чиновника. Он снял на мобильный телефон, как учитель показывал "экстремистское видео". Ученик переслал ролик в семейный чат.
Учителя уволили. В обвинении отметили, что Петровский показывал детям ложную информацию, позорящую Лукашенко.
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Приговорили педагога к 1,5 годам колонии строгого режима. Его задержали прямо в зале суда сразу после оглашения приговора.
Мужчина не признал себя виновным.
Бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции хотят признать экстремистским, а лозунг "Жыве Беларусь" - приравнять к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер". Отмечается, что такой символ "использовался карателями и полицаями".
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