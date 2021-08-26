Учитель оказался в колонии строгого режима из-за видео о Лукашенко

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 540
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1287
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13446
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1368
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3 Просмотров: 15291
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1827
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
5
5
4
10
17
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Видео
Все видео
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Депутаты бросались бутылками и креслами
Депутаты бросались бутылками и креслами
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Интервью
1/5
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 765
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1485
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1314
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 306
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 981
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 14:10

Учитель оказался в колонии строгого режима из-за видео о Лукашенко

  Комментировать
Учитель оказался в колонии строгого режима из-за видео о Лукашенко
Учителя истории посадили за решетку за оскорбление Лукашенко. Фото: Правозащитный центр "Весна"

В Беларуси учителя истории 46-летнего Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщил Правозащитный центр "Весна".

На уроке учитель показал детям видео, в котором критиковали режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Дело против Петровского открыли из-за сына чиновника. Он снял на мобильный телефон, как учитель показывал "экстремистское видео". Ученик переслал ролик в семейный чат.

Учителя уволили. В обвинении отметили, что Петровский показывал детям ложную информацию, позорящую Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси арестовали лидера старейшей оппозиционной партии

Приговорили педагога к 1,5 годам колонии строгого режима. Его задержали прямо в зале суда сразу после оглашения приговора.

Мужчина не признал себя виновным.

Бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции хотят признать экстремистским, а лозунг "Жыве Беларусь" - приравнять к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер". Отмечается, что такой символ "использовался карателями и полицаями".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Учитель оказался в колонии строгого режима из-за видео о Лукашенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 3 Просмотров: 15291
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13446
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8514
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 4005
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3897
Мир
41 скелет нашли после сильного дождя, половина принадлежат детям
41 скелет нашли после сильного дождя, половина принадлежат детям Просмотров: 90
Женщину бросили за решетку - плевала на продукты с криком, что у нее Covid
Женщину бросили за решетку - плевала на продукты с криком, что у нее Covid Просмотров: 108
Питона разорвало от съеденного теленка
Питона разорвало от съеденного теленка Просмотров: 513
Пропагандисты Кремля прифотошопили афганским беженцам оружие, чтобы изобразить их террористами: фото
Пропагандисты Кремля прифотошопили афганским беженцам оружие, чтобы изобразить их террористами: фото Просмотров: 306
Любовник облил пенис клеем перед сексом: умер в мучениях
Любовник облил пенис клеем перед сексом: умер в мучениях Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 270
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть