Учитель оказался в колонии строгого режима из-за видео о Лукашенко

Учителя истории посадили за решетку за оскорбление Лукашенко. Фото: Правозащитный центр "Весна"

В Беларуси учителя истории 46-летнего Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщил Правозащитный центр "Весна".

На уроке учитель показал детям видео, в котором критиковали режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Дело против Петровского открыли из-за сына чиновника. Он снял на мобильный телефон, как учитель показывал "экстремистское видео". Ученик переслал ролик в семейный чат.

Учителя уволили. В обвинении отметили, что Петровский показывал детям ложную информацию, позорящую Лукашенко.

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Приговорили педагога к 1,5 годам колонии строгого режима. Его задержали прямо в зале суда сразу после оглашения приговора.

Мужчина не признал себя виновным.

Бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции хотят признать экстремистским, а лозунг "Жыве Беларусь" - приравнять к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер". Отмечается, что такой символ "использовался карателями и полицаями".