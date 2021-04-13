В Беларуси арестовали лидера старейшей оппозиционной партии

В Беларуси арестовали лидера оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" Григория Костусева. Фото: tut.by

В Беларуси задержали руководителя оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" Григория Костусева.

Он находится в СИЗО КГБ. Об этом говорится в заявлении партии в Facebook.

Костусева задержали вечером 12 апреля во Шклове, после чего его доставили в Минск. Родственники узнали об этом после звонка работника КГБ.

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Ранее председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертелю, описывая возможные сценарии развития протестов 25-27 марта в Минске, вспоминал Костусева. Мол, будут "сделаны попытки дестабилизации ситуации в стране".

"Белорусский народный фронт" входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" - ежегодной ходы белорусской оппозиции, которая проводится 26 апреля - в день аварии на Чернобыльской АЭС.

Партия БНФ - старейшая оппозиционная партия Беларуси.

Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил на тогда действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты. Массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. Сейчас продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает восстановить масштабные митинги.