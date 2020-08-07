В Беларуси арестовали диджеев, которые включили "Перемен" на концерте

Услышав песню, присутствующие начали подпевать и поднимать вверх руки. Фото: Reuters

В Беларуси арестовали диджеев, в Минске на организованном властями празднике включили песню "Перемен" Виктора Цоя.

Так, когда на провластном концерте внезапно зазвучала песня, организаторы сразу вырвали провода из аппаратуры. Об этом сообщает tut.by.

В свою очередь, услышав песню, присутствующие начали подпевать и поднимать вверх руки с белыми браслетами и лентами.

Впоследствии правозащитный центр "Весна" сообщил о том, что оба диджея задержаны.

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"Суд огласил решение по делам диджеев - оба получили по 10 суток", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данную песню включают и поют на оппозиционных митингах против президентства Александра Лукашенко.

Украинский журналист, основатель Интернет-издание "Гордон" Дмитрий Гордон взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко. Ради этого разговора Гордон летал в Минск. Запись происходила в Президентском дворце, в той же комнате, где проходили исторические для Украины 17-часовые минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда.