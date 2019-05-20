В баре расстреляли 11 человек

19 мая в бразильском городе Белен 7 неизвестных в капюшонах приехали в бар на мотоцикле и 3 автомобилях и открыли огонь по посетителям.
От выстрелов в голову погибли 6 женщин и 5 мужчин, сообщает G1. Есть один раненый. В баре была толпа людей, которым удалось скрыться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель обстрелял полицейских
Полиция не нашла подозреваемых. Мотивы преступления остались неизвестными.
Полицейские раскрыли убийство супругов фермеров в селе Шипинки Барского района Винницкой области.
Застрелил их из 2 ружей 29-летний житель соседнего села Межлесье ради денег.
Комментарии