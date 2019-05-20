В баре расстреляли 11 человек

В бразильском баре расстреляли 11 человек. Фото:g1.globo.

19 мая в бразильском городе Белен 7 неизвестных в капюшонах приехали в бар на мотоцикле и 3 автомобилях и открыли огонь по посетителям.

От выстрелов в голову погибли 6 женщин и 5 мужчин, сообщает G1. Есть один раненый. В баре была толпа людей, которым удалось скрыться.

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Полиция не нашла подозреваемых. Мотивы преступления остались неизвестными.

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