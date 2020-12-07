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понедельник, 07 декабря 2020 19:02

В банановой мякоти спрятали тонну кокаина

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В банановой мякоти спрятали тонну кокаина
Изъятые наркотики / Border Force

Более 1 т кокаина нашли в партии банановой мякоти в одном из британских портов.

Наркотики спрятали в грузе из Колумбии. Корабль остановился в порту Лондона во время рейса в Нидерланды. Об этом пишет британская The Independent.

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Пограничная служба нашла наркотики после того, как обычная проверка судна 12 ноября заподозрила, что с грузом что-то не так. Это вторая по величине партия кокаина, найденная в Британии за последние 2 месяца.

Британские правоохранители заявляют, что ограничения на полеты и морские перевозки с марта заставили наркобандитов отправлять большие объемы кокаина отдельными партиями, что увеличивает риск их обнаружению и изъятия.

"Значительные изъятия убрали большое количество опасных наркотиков из улиц наших городов, что уменьшило ущерб обществу, и существенно снизило доходы контрабандистов и наркодилеров", - заявил глава морского командования Пограничных войск Великобритании Стив Виттон.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что, хотя Великобритания не была конечным пунктом назначения, вполне вероятно, что часть кокаина продали бы впоследствии на улицах британских городов.

Глава британского МВД заявил, что страна будет использовать каждый дюйм своих правоохранительных органов, чтобы остановить проникновение наркотиков в страну.

"Это значительные конфискации, которые наносят серьезный удар по организованной преступности. Они означают меньшую прибыль для реинвестиций в преступное дело", - заявил командир Жак Бир.

Найдена партия кокаина весила 1060 кг. Ранее, 12 сентября, британские правоохранители изъяли 1155 кг этого наркотика в транспортном контейнере, загруженном бумагой.

Полиция и пограничная службы конфисковали огромное количество кокаина и других тяжелых наркотиков с начала карантина.

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