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четверг, 08 апреля 2021 09:21

В Багдаде погиб украинский оператор

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В Багдаде погиб украинский оператор
Оператор Тарас Процюк / detector.media

8 апреля 2003-го в результате обстрела американским танком гостиницы "Палестина", который был базой для многих журналистов, в Багдаде погибли украинский телеоператор от Reuters Тарас Процюк и его испанский коллега Хосе Коуто. Также тогда были тяжело ранены еще трое сотрудников Reuters.

В 1990-х Процюк работал оператором на американскую телекомпанию CNN и британскую Sky News. С середины 1990-х и до гибели был оператором Reuters.

Снимал московские беспорядки 1993-го и расстрел парламента в Москве, военные конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Чечне, Боснии и Герцеговине, Косово, Северной Македонии, на Ближнем Востоке, в индийском Кашмире и Афганистане. Получил ранения и был контужен.

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В Украине активно освещал акцию "Украина без Кучмы" и давал свои материалы украинским телеканалам. В июне 2001-го снимал визит во Львов и Киев папы Иоанна Павла II.

8 апреля 2003-го снимал в Багдаде с балкона одного из номеров высотной гостиницы военные действия американской армии. Вследствие прицельного пушечного выстрела с американского танка по отелю был смертельно ранен. Умер по дороге в больницу. На момент смерти ему было 35 лет. В результате взрыва погиб также телеоператор испанского канала Telecinco Хосе Коусо, который находился в том же помещении.

Представители вооруженных сил США провели расследование и пришли к выводу, что Процюк погиб в результате несчастного случая. Власти США отказались выплатить компенсацию семье погибшего.

В родном городе Процюка Ивано-Франковске 22 декабря 2015-го появилась улица его имени. У него остались жена Лидия и сын Денис, которому на момент гибели отца было 8 лет.

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Дата
08
апреля

В Багдаде погиб украинский оператор

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