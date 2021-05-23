В Австрии требуют немедленного расследования посадки самолета в Беларуси

Также в Вене призвали белорусские власти немедленно освободить активиста Романа Протасевича. Фото: Pixabay

Австрия требует проведения международного расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также призывает белорусские власти немедленно освободить активиста Романа Протасевича.

Об этом сообщается на странице МИД Австрии в Twitter.

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"Тревожные сообщения о Литке Ryanair, который был пере направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжать путешествие, и мы нуждаемся независимого международного расследования этого инцидента. Мы требуем немедленного освобождения активиста Романа Протасевича", - говорится в сообщении.

Сегодня в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, который двигался по маршруту Афины-Вильнюс. Пилоты самолета сообщили о минировании.