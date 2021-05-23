Сообщили о минировании: экстренно сел пассажирский лайнер

23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер. Пилоты самолета сообщили о минировании. ФОТО: facebook.com/tut.by

Сегодня в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, который двигался по маршруту Афины-Вильнюс. Пилоты самолета сообщили о минировании.

Пишет местный новостной портал onliner.by.

"Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры проходят повторный осмотр ", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе аэропорта уточнили, что информация о взрывном устройстве после проверки не подтвердилась.

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Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбитие самолета МАУ в Иране, следовавший рейсом PS752 "Тегеран - Киев", умышленным террористическим актом. Судья в своем решении опирался на двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что представители Исламской революции "знали, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с намерением уничтожить".