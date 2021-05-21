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Сбитие самолета МАУ под Тегераном признано террористическим актом

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Сбитие самолета МАУ под Тегераном признано террористическим актом
Сбитие самолета в Иране признано терактом. Фото: Укринформ

Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбитие самолета МАУ в Иране, следовавший рейсом PS752 "Тегеран - Киев", умышленным террористическим актом.

Судья в своем решении опирался на двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что представители Исламской революции "знали, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с намерением уничтожить", информирует издание Globalnews.

Судья принял решение против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту. Из 167 погибших пассажиров - 57 канадцев.

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Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", следовавший рейсом PS752 "Тегеран - Киев", сбили в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них - 11 украинский. Все погибли.

Впоследствии Иран признал свою вину за сбивание украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса своей противовоздушной обороны. Они назвали попадания в самолет случайным. Ответственность за сбивание самолета взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Власти Ирана заявили, что выплатит компенсации за сбитый под Тегераном самолет МАУ в размере 150 000 долларов.

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