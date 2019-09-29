Досрочные выборы объявили после майского скандала с ультраправыми и племянницей российского олигарха. Фото: Prm

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы, которые объявили после майского Ибица-скандала, что привел к развалу правительства Себастьяна Курца в коалиции с ультраправыми.

Согласно опросу, бывший канцлер Курц снова возглавит правительство, однако ему необходимо будет найти партнера по коалиции. В последних опросах поддержка партии Курца составляла 33% - 34%. Об этом сообщает "Европейская правда".

В выборах также участвуют социал-демократы, ультраправая Партия свободы, Зеленые и либералы. Переговоры о коалиции очевидно будут сложными и продлятся неделями.

Как отмечается, партия Свободы во главе с новым лидером Норбертом Гофером надеется на возобновление коалиции с партией Курца. Однако не исключено, что Курц попытается создать трехпартийную коалицию с Зелеными и либералами - впервые в истории Австрии.

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В мае в сеть просочилась видеозапись разговора вице-канцлера Хайнца-Кристиан Штрахе и его соратника из ультраправой "Австрийской партии свободы" Йоханна Гуденуса с эффектной блондинкой Еленой Макаровой на Ибице, назвавшийся племянницей российского олигарха и владельца нефтегазовой компании "Итера" Игоря Макарова, приближенного к Путину. Летом 2017 Штрахе и Гуденус пообещали ей помочь приобрести земельные участки в Австрии, часть акций издание Kronen Zeitung и оказать содействие в передаче ее фирме госзаказов в строительном секторе в обмен на предоставление "Австрийской партии свободы" зарубежного финансирования по теневой схеме через неправительственную организацию.