В авиакатастрофе погибли 17 военных

17 человек погибли, по меньшей мере 40 получили травмы в авиакатастрофе филиппинского военного самолета C-130 вблизи города Бргы в провинции Сулу, утром 4 июля.
Всего на борту было 84 военнослужащих, двое пилотов и пятеро членов экипажа.
Идет спасательная операция, сообщает CNN.
Самолет вылетел из аэропорта Лумбия в Кагаян-де-Оро, чтобы переправить войска в Джоло, Сулу на Филиппинах.
Причины авиакатастрофы неизвестны.
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24 июня недалеко от столицы Филиппин Манилы во время ночных тренировок разбился военный вертолет. Погибли шесть членов экипажа.
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