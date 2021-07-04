В авиакатастрофе погибли 17 военных

На Филиппинах разбился самолет с военнослужащими. Фото: CNN.

17 человек погибли, по меньшей мере 40 получили травмы в авиакатастрофе филиппинского военного самолета C-130 вблизи города Бргы в провинции Сулу, утром 4 июля.

Всего на борту было 84 военнослужащих, двое пилотов и пятеро членов экипажа.

Идет спасательная операция, сообщает CNN.

Самолет вылетел из аэропорта Лумбия в Кагаян-де-Оро, чтобы переправить войска в Джоло, Сулу на Филиппинах.

Причины авиакатастрофы неизвестны.

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24 июня недалеко от столицы Филиппин Манилы во время ночных тренировок разбился военный вертолет. Погибли шесть членов экипажа.