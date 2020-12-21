В Атлантике раскололся один из крупнейших айсбергов мира, экосистема в опасности

Часть, которая откололась все дальше отходит от основания айсберга, что движется на юго-восток. Фото: pixabay

У острова Южная Джорджия в Атлантике раскололся айсберг А68а.

Он является одним из крупнейших в мире, сообщает Science Alert.

Причиной раскола стали сильные подводные течения, по которым айсберг развернулся на 180°.

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Пока ученые не могут оценить точный его размер. Часть, которая откололась, все дальше отходит от основания айсберга, которое движется на юго-восток. Ученые предполагают, что там его подхватит другое течение, и перенесет назад к восточному побережью острова.

Но исследователи предупреждают, что до сих пор существует угроза, что айсберг врежется в Южную Джорджию и уничтожит всю экосистему острова. Он может застрять на его береговой линии и пробыть там 10 лет. Тогда это закроет доступ к океану для родителей-пингвинов и тюленей, которые спускаются в воду, чтобы поймать рыбу для детенышей. Может случиться так, что животные вынуждены будут обходить айсберг и они не успеют вовремя вернуться к голодным детям.

Похожая ситуация была в 2004 году. Айсберг A38-B сел на мель у острова, убив значительное количество детенышей тюленей и пингвинов.

Остров Южная Джорджия расположен в опасном месте - посреди аллеи течений, которые обычно переносят айсберги от Антарктиды до экватора. В июле 2017 года айсберг откололся от шельфового ледника Ларсен в Антарктиде и к расколу двигался открытыми водами всего в нескольких сотнях километров от британской заморской территории Южная Джорджия.

В Антарктиде возле станции "Академик Вернадский" в День Святого Николая родились пингвины. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.