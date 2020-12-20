"Назовем Николайчиками": на станции "Академик Вернадский" родились пингвины

В Антарктиде возле станции "Академик Вернадский" в день святого Николая родились пингвины.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"У двух пар дженту вылупились трое детенышей: у одной, которая первая отложила яйца, сразу двое, а в другой - один, и вот-вот должен появиться на свет второй", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще 20-30 дней пингвины будут оставаться в гнезде, где за ними ухаживают родители.

"Вот какие подарки нам принес святой Николай. А к Новому году, пожалуй, вся станция будет в джентенятах. PS: первенцев, пожалуй, назовем Николайчиками", - говорится в сообщении.

Около 1100 субантарктических пингвинов оказались в ледовой ловушке на острове Галиндез в Антарктиде. Уже пятый день особи, которые поселились на острове с целью дальнейшего гнездования, остаются без еды.