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вторник, 09 марта 2021 10:54

В армии могут появиться роботы-убийцы с искусственным интеллектом 2025-го

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В армии могут появиться роботы-убийцы с искусственным интеллектом 2025-го
Футуристический военный-робот / Getty Images

По словам бывшего главы Google, США могут привлечь в армию военных роботов с искусственным интеллектом уже через 4 года.

Президента Джо Байдена призвали подготовить Америку к введению в армию роботов с искусственным интеллектом до 2025 года, чтобы опередить потенциальные угрозы со стороны Китая или России. Об этом пишет Daily Star.

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Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт предупредил, что азиатские сверхдержавы не перестанут разрабатывать собственных автономных машин для убийства. В отчете он пишет, что обязательства России или Китая по любым глобальных запретам, скорее всего, пустые. А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к запрету роботов-убийц в ноябре 2018-го.

"Машины, которые имеют власть и право лишать людей жизни - политически неприемлемы, морально отвратительные и должны быть запрещены международным правом", - заявил Гутерриш.

Профессор Ноэль Шарки, представитель кампании по борьбе с роботами-убийцами, назвал отчет шокирующим и пугающим.

"Самые передовые ученые в области искусственного интеллекта на планете предупредили мировых лидеров о последствиях, но те продолжают действовать. Это приведет к серьезным нарушениям международного права", - говорит Шарки.

В отчете Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту США рекомендовали ранее отклонить глобальный запрет на автономное оружия на базе искусственного интеллекта, потому аналогичные обязательства со стороны России или Китая, скорее всего, пустые. Отчет об опасностях смертельное оружие на базе искусственного интеллекта на 756 страницах был составлен 15 участниками во главе со Шмидтом и бывшим помощником министра обороны США Робертом Ворком. В отчете говорится, что военные могут использовать беспилотников-убийц с искусственным интеллектом для сокращения сроков принятия решений, что дает в бою преимущество над врагами.

Кампания борьбы с роботами-убийцами была запущена 2013 года. Более 30 стран поддержали запрет на оружие с искусственным интеллектом, включая Китай, но не Россия, Иран, Северная Корея, США или Великобритания.

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