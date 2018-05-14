В Арктике заметили подозрительную активность России

В США заметили подозрительную активность России в Арктике. Фото - Staff Sergeant Daniel Love

Арктика вскоре может стать новой зоной "военной напряженности и конкуренции". В частности, высказываются опасения по поводу укрепления позиций России в Арктике. О такой вероятности говорится в отчете исследовательского центра конгресса США, передает RT.

"Восстановление напряженности в отношениях с Россией после присоединения ней Крыма в марте 2014 года в сочетании со значительным наращиванием в последние годы российского военного потенциала и операций в Арктике внушает обозревателям опасения, что регион снова станет площадкой для военной напряженности и конкуренции, как и опасения относительно того, достаточно ли у США военных ресурсов для защиты своих интересов в регионе", - говорится в отчете.

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При этом отмечается, что Канада и страны Северной Европы уже увеличивают или будут увеличивать свое военное присутствие в регионе. В связи с этим ожидаются аналогичные действия со стороны США.

Российский президент Владимир Путин поручил силовикам защитить национальные интересы России в Арктике.