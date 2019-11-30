В Apple прокомментировали скандал с обозначением Крыма

В Apple пообещали провести "аудит своей политики в отношении спорных территорий". Фото: ТСН

В компании Apple после скандала с обозначением Крыма территорией России пообещали провести "аудит своей политики в отношении спорных территорий".

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Труди Мюллер. Она подчеркнула, что Крым отмечен российским в карте программы для погоды в телефонах с оперативной системой IOS "только для России", передает Reuters.

В то же время для Украины крымские города стали обозначать без принадлежности к той или иной стране.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы, прежде чем принимать решение о маркировке на картах. И вносим изменения, если того требует закон", - подчеркнула Мюллер.

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Пресс-секретарь сказала, что сейчас компания работает над тем, чтобы в будущем корректно обозначать спорные территории.

Компания Apple на девайсах, которые продаются в России, обозначает аннексированный Крым как часть территории РФ.

Ошибку допустили в приложении "Погода". При этом российские депутаты хвастаются тем, что компания сознательно пошла на этот шаг и обещают в дальнейшем контролировать это.