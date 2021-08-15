В Японии в результате оползней погибли пять человек

Министерство земельных ресурсов сообщило, что в семи префектурах разлились 14 рек. Фото: Reuters

В японской префектуре Нагано погибли пять человек в результате оползня из-за масштабных ливней, продолжающихся со среды. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным муниципального правительства Окая, три человека - 41-летняя Юки Макибути и ее 12-летний сын Харуки и 7-летняя Наоки - умерли после того, как оползень обрушился на их дом.

Кроме того, еще двое получили ранения. В Сайкай, префектура Нагасаки, две женщины в возрасте 70 лет были найдены мертвыми в ирригационной канаве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После пожаров Турцию накрыла новая стихия

Мужчина в возрасте 70 лет был ранен во время сдвига в Канзаки в соседней префектуре Сага. В другом месте префектуры Сага около 113 пациентов местной больницы и 69 жителей дома престарелых были эвакуированы после наводнения.

Министерство земельных ресурсов в субботу сообщило, что в семи префектурах разлились 14 рек. Катастрофа может еще больше навредить местному туризму, который уже пострадал от пандемии коронавируса.

Число погибших в результате наводнений и схождения селевых потоков, вызванных осадками в провинциях Кастамону, Бартын и Синоп на севере Турции, возросло до 51.