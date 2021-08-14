Число жертв наводнений в Турции резко возросло

Поисково-спасательные работы продолжаются. Фото: Reuters

Число погибших в результате наводнений и схождения селевых потоков, вызванных осадками в провинциях Кастамону, Бартын и Синоп на севере Турции, возросло до 51.

Об этом сообщает собкор Укринформа.

"В результате наводнения погибли 43 человека в провинции Кастамону, 7 - в Синопе и 1 - в Бартыне. 9 наших граждан находятся в больницах", - говорится в отчете управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

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В трех провинциях: Бартын, Кастамону и Синоп в поисково-спасательных операциях задействованы почти 6,4 тысячи спасателей, 20 вертолетов, 904 служебные машины, 644 единицы строительной техники, 41 лодка, 66 машин скорой, БПЛА и служебные собаки.

В трех провинциях были эвакуированы почти 2,5 тысячи граждан. Без электричества остаются 64 села в провинции Кастамону и 65 сел в провинции Синоп.

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