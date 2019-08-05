В Японии в районе Фукусимы произошло мощное землетрясение

Японию снова трясет. Фото: Сегодня

Вечером 4 августа, в японской префектуре Фукусима зафиксировано землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера.

Толчки началось около 7:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в открытом море на глубине около 45 километров, пишет "The Japan Times".

При этом предупреждения о цунами от метеорологов не поступало.

Пока отсутствует информация о серьезных повреждениях, материальном ущербе или человеческих жертвах.

Толчки ощущались даже в Токио, в 250 километрах от эпицентра.

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В 2011 году разрушительное землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции Фукусима-1. Вследствие этого расплавились несколько ядер реакторов, произошло несколько взрывов и крупная утечка радиации в атмосферу. Эту аварию называют крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.