В Японии произошло мощное землетрясение

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1071
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 369
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 207
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 135
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 423
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 180
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 783
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 531
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 2898
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
4
3
3
4
4
Взрыв в доме: что могло рвануть и видео руин
Взрыв в доме: что могло рвануть и видео руин
Показали древнеримские надгробия, которые обнаружили под Ватиканом
Показали древнеримские надгробия, которые обнаружили под Ватиканом
Женщина родила ребенка, когда была в коме
Женщина родила ребенка, когда была в коме
Мощный взрыв уничтожил трехэтажный отель
Мощный взрыв уничтожил трехэтажный отель
Концлагеря Путина: задержанных на митингах держат в антисанитарных условиях
Концлагеря Путина: задержанных на митингах держат в антисанитарных условиях
Видео
Все видео
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Неуправляемый вагон поезда летел по городу почти 2 км: показали видео
Неуправляемый вагон поезда летел по городу почти 2 км: показали видео
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 153
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 225
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 423
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1026
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 558
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 711
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
воскресенье, 07 февраля 2021 04:52

В Японии произошло мощное землетрясение

  Комментировать
В Японии произошло мощное землетрясение
Очаг землетрясения залегал на глубине 107,7 километра. Фото: Анадолу

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в самой западной части Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы накануне в 17:36 по времени UTC (21:36 по Киеву).

Эпицентр находился примерно в 38 километрах к северо-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 107,7 километра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

В результате землетрясения, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси, погибли по меньшей мере 84 человека. Эвакуировать пришлось более 30 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Японии произошло мощное землетрясение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 110328
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 26334
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 21340
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 13923
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 9117
Мир
В Афганистане ликвидировали лагерь боевиков
В Афганистане ликвидировали лагерь боевиков Просмотров: 243
Еще одна страна зафиксировала миллион заражений Covid-19
Еще одна страна зафиксировала миллион заражений Covid-19 Просмотров: 225
Белорусской оппозиции выделили более 20 млн евро
Белорусской оппозиции выделили более 20 млн евро Просмотров: 225
В Китае запустили суборбитальную ракету
В Китае запустили суборбитальную ракету Просмотров: 144
В Китае одобрили вакцину Sinovac
В Китае одобрили вакцину Sinovac Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Холостячка Мишина заговорила о непростых отношениях
1
Люди отомстили водителю-наглецу
Голосов: 899
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть