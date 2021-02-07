В Японии произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 107,7 километра. Фото: Анадолу

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в самой западной части Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы накануне в 17:36 по времени UTC (21:36 по Киеву).

Эпицентр находился примерно в 38 километрах к северо-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 107,7 километра.

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Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

В результате землетрясения, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси, погибли по меньшей мере 84 человека. Эвакуировать пришлось более 30 тыс. человек.