84 человека погибли из-за землетрясения

В результате землетрясения, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси на прошлой неделе, погибли по меньшей мере 84 человека. Эвакуировать пришлось более 30 тыс. человек.

Землетрясение силой 6,2 балла произошло утром в пятницу, 15 января. С тех пор спасатели сообщают о все большем количестве жертв стихии. Об этом пишет Reuters.

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Представитель местных властей Диди Хамзар сообщил, что подтверждена гибель 84 человек. "Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий" страны заявило, что более 300 человек получили серьезные травмы.

Землетрясение нанесло значительный ущерб сотням зданий, торговому центру, больнице и нескольким отелям. Глава международной федерации обществ "Красного Креста и Красного Полумесяца" в Индонезии Ян Гельфанд сказал, что команды спасателей работают круглосуточно.

"Каждая минута - критическая в гонке со временем за спасение людей, оказавшихся глубоко под разрушенными зданиями", - сказал Ян Гельфанд.

"Красный Крест и Красный Полумесяц" сообщают, что из-за эвакуации тысяч человек власти также работают над предотвращением распространения коронавируса. В частности проводят экспресс-тесты.

Перед землетрясением, 9 января, в Индонезии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли все 62 человек на борту самолета.

Индонезия, расположенная по обе стороны Тихоокеанского "огненного кольца". Страна регулярно страдает от землетрясений. 2018-го землетрясение силой 7,5 баллов и цунами унесли около 1,5 тыс. жизней.