В Японии ограбили Музей ниндзя

Ограбили Музей ниндзя. Фото: voyagejapan.com

В Японии, в городе Иґа ограбили Музей ниндзя.

Воры воспользовались отмычкой, проникли в офисное помещение и вынесли оттуда сейф с миллионом японских иен (260 000 гривен), сообщает Kyodo.

Во время ограбления в музее сработала сигнализация. Работники вызвали полицию, которая зафиксировала исчезновение сейфа.

В тайнике хранились деньги посетителей за выходные - таких было около 1100. Злоумышленники и украденный ими сейф пока не нашли.

Музей ниндзя в Иґи посвящен истории одного из самых известных одноименных кланов ниндзя, существовавших в Японии. В городе также находится одна из крупнейших в стране школ ниндзитцю.

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Ниндзя - это шпионы или наемные убийцы, которые действовали в Японии в XII-XIX веках. Их отличительная черта - незаметность. Ниндзя объединялись в кланы, самыми известными из которых были кланы Иґа и Кока. После модернизации Японии в XIX столетии ниндзя практически исчезли. Сейчас их ремеслом владеет очень ограниченный круг людей, практикующих его для сохранения традиций.