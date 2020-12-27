В Антарктиде провели спецоперацию, чтобы спасти больного исследователя

В Антарктиде провели масштабную операцию по спасению больного исследователя. Фото: ВВС

Австралия, США и Китай провели масштабную 5-дневную операцию по эвакуации из Антарктиды заболевшего члена экспедиции.

Австралийского исследователя пришлось экстренно забирать с континента по медицинским показаниям. Официально болезнь не связана с коронавирусом. В то же время о нынешнем состоянии пациента ничего не сообщают, пишет BBC.

Когда миссия началась, пациент находился на австралийской исследовательской станции Дэвис в восточной Антарктиде.

Мимо случайно проходил китайский ледокол. Он направил свои вертолеты, чтобы перебросить группу австралийцев ближе к станции. Те проложили там взлетно-посадочную полосу для американского самолета, который должен был забрать пациента.

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Американский самолет Basler с лыжным снаряжением в общей сложности пролетел 2 200 км от американской исследовательской станции Мак-Мердо до австралийского аэродрома Уилкинс. Затем вылетел на лыжную трассу возле станции, забрал оттуда пациента и вернулся на аэродром. После этого уже австралийский самолет Airbus A319 в канун католического Рождества доставил пациента обратно на родину.

В AAD заявили, что сотрудничество между странами имеет важное значение, поскольку у Австралии пока нет в Антарктиде небольших внутриконтинентальных самолетов с лыжным оборудованием.

"Антарктика действительно объединяет нации, которые поддерживают друг друга в наших операциях. Мы проводили такие медицинские эвакуации уже много раз, но эта показала дух международного сотрудничества", — сказал директор AAD Ким Эллис.

22 декабря стало известно, что впервые с начала пандемии на континенте обнаружили коронавирус. Произошло это на чилийской исследовательской станции O'Higgins, где заболели 36 человек.