В Антарктиде откололся айсберг размером больше площади Киева

От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров и толщиной 150 метров. Фото: Pixabay

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг, площадь которого больше, чем площадь Киева.

Об этом пишет The Guardian.

Разлом произошел в пятницу немного больше чем в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей". От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров и толщиной 150 метров.

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Британское антарктический исследования (BAS) зафиксировало кадры крупных трещин на Антарктидном ледяном шельфе Антарктиды в начале месяца.

Вблизи острова Южная Георгия, который расположен в южной Атлантике, раскололся айсберг А-68а. На спутниковой фотографии видно зазубренные очертания 11 измельченных айсбергов, которые кружат вокруг острова Южная Георгия.