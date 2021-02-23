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вторник, 23 февраля 2021 13:44

Раскололся самый большой айсберг в мире

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Вблизи острова Южная Георгия, который расположен в южной Атлантике, раскололся айсберг А-68а. На спутниковой фотографии видно зазубренные очертания 11 измельченных айсбергов, которые кружат вокруг острова Южная Георгия.

Автор: share.america.gov
  Раскололся самый большой айсберг в мире
Раскололся самый большой айсберг в мире

Каждый замороженный кусок - это кусок когда-то огромного айсберга A-68a, который более 3 лет носил титул самого большого айсберга в мире. Теперь у каждой его части есть определенное название, начиная с A-68b и заканчивая A-68M, информирует HB.

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Сначала айсберг A-68a откололся от шельфового ледника Ларсен З в Антарктиде 12 июля 2017 года. В то время его размер составил более 6 тыс. кв. км. Несмотря на поразительную площадь поверхности, айсберг был невероятно тонким и с апреля 2020-го начал терять большие глыбы льда.

Автор: NASA Earth Observatory
  Раскололся самый большой айсберг в мире
Раскололся самый большой айсберг в мире

В конце 2020 года исследователи опасались, что айсберг сядет на мель недалеко от острова, отрезав пути кормления тысячам тюленям, пингвинам и другим животным, обитающим в Южной Георгии.

Фотографию малых черных дыр в скоплении NGC 6397, расположенном в созвездии Жертвенник, сделал телескоп Hubble. Ученые сначала надеялись, что увидят большую черную дыру в центре NGC 6397.

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