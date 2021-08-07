В Анталии локализовали большинство лесных пожаров

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В Турции в курортной провинции Анталия локализовали большинство лесных пожаров. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Чавушоглу на брифинге заявил, что пожары в Анталии погашены, за исключением района Ибрады. По его информации, для тушения пожаров понадобилось 218 часов.

В общей сложности в Турции ликвидировали 202 лесных пожара за последние 10 дней. Пожары бушевали в 46 провинциях. По меньшей мере восемь человек погибли с начала пожаров.

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На прошлой неделе начались возгорания в лесах Турции. 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах страны, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. Новые очаги возгораний возникли и вблизи Бодрума.