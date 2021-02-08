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вторник, 09 февраля 2021 07:25

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

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В Америке началась мания борьбы против коммунизма
Сенатор-республиканец Джозеф Маккарти / Wikipedia

9 февраля 1950-го во время выступления в городе Вилинг сенатор-республиканец Джозеф Маккарти заявил, что имеет список с 205 коммунистов, работающих в государственном департаменте США. Это выступление поклало начало национальной кампании поиска и обнаружения агентов влияния СССР на всех уровнях американского истеблишмента.

Вопрос коммунистической угрозы стал на повестке дня после окончания Второй мировой войны, когда СССР контролировал коммунистические режимы в Центральной Европе, а США поддерживали антикоммунистические силы в Южной Европе и в Китае. Способствовали также сенсационные заявления перебежчиков из СССР, благодаря показаниям которых удалось выявить десятки советских агентов, работавших в Канаде и Америке. В частности, над атомными проектами. В 1947-м президент Гарри Трумэн выступил с призывом противостоять коммунизму, что стало фактическим началом Холодной войны и на следующие 40 лет определило характер американо-советских отношений.

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Провозглашение КНР, в которой коммунисты Мао Цзэдуна при поддержке СССР победили партию "Гоминьдан", которую поддерживали США, а также испытания в СССР атомной бомбы в 1949-м, усилили ощущение коммунистической угрозы. На этом фоне речь малоизвестного сенатора Маккарти на заседании женского клуба Республиканской партии стала сенсацией. Вопреки президентскому вето в сентябре приняли закон "О внутренней безопасности" - начались гонения и аресты лидеров Коммунистической партии США, профсоюзов, либеральных профессоров, возможных шпионов.

С приходом к власти президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра борьба с коммунизмом усилилась. В 1953-м к борьбе с красной угрозой привлекли комитеты Палаты представителей и Сената. Чистке подвергли государственный аппарат, армию, профессуру, деятелей культуры. В 1954-м маккартисты приняли "Акт о контроле над коммунистами", которым объявили компартию вне закона и определил 14 признаков принадлежности к коммунизму.

Завершение карьеры Маккарти было таким же стремительным, как и взлет. В 1954-м тележурналисты Эдвард Мэроу и Фред Френдли резко раскритиковали сенатора за несоблюдение гражданских свобод и в прямом эфире начали транслировать слушания "Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности", на которых Маккартни допрашивал высоких военных. В частности, героев войны. Президент Эйзенхауэр осудил сенатора. Для изучения его деятельности создали специальную парламентскую комиссию, которая 2 декабря 1954-го вынесла решение, что осуждало поведение Маккарти.

Маккарти умер 2 мая 1957-го в возрасте 48 лет от гепатита. Сейчас его фигура считается неоднозначной. Сторонники указывают, что благодаря усилиям сенатора обнаружили 159 тайных членов компартии и 9 шпионов. В то же время республиканцы времен Рональда Рейгана обвиняли Маккарти, что он дискредитировал и запятнал дело борьбы против коммунизма.

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Дата
09
февраля

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

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