В Африке уничтожили более миллиона доз вакцины

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В Нигерии 22 декабря уничтожили более миллиона доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca.

Глава Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи Нигерии Фейсала Шуайба сказал, что у правительства не было другого выбора. Пожертвованные дозы нельзя было использовать до истечения срока годности, сообщает The Associated Press.

"Развитые страны закупали эти вакцины и сохраняли их, и когда срок их действия начал истекать, предложили их для пожертвования", - сказал Шуайб.

На прошлой неделе он отказался принимать такие пожертвования.

"Если мы собираемся преодолеть эту пандемию Covid-19, мы должны улучшить поставки вакцин. Ни одна страна не сможет искоренить Covid-19, пока все страны не смогут искоренить его", - сказал Шуайба.

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В Нигерии сейчас 2% населения считаются полностью вакцинированными. Правительство до февраля планирует прививать четверть граждан.

В Вильнюсе, Литва, в течение нескольких дней уничтожили 5 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Moderna. У них истек срок годности. То же может произойти и с вакцинами других производителей. Скорее всего, в августе судьбу Moderna повторят препараты Pfizer.