В Афганистане тысячи жителей покинули свои дома: что случилось

Боевики уже захватили районы вокруг города, который за последние годы как минимум дважды попадал под их контроль. Фото: Pixabay

В Афганистане тысячи местных жителей переместили из своих домов из-за конфликта между правительственными войсками и террористической группировкой "Талибан" за город Кундуз.

Боевики уже захватили районы вокруг города. Об этом сообщает Радио Свобода.

Директор департамента беженцев и репатриации Кундуза Гулам Сакхи Расули сообщил, что около 5000 семей были перемещены в результате боевых действий. Он добавил, что тысячи семей бежали из провинции.

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Боевики уже захватили районы вокруг города, который за последние годы по меньшей мере дважды попадал под их контроль.

С тех пор как с 1 мая войска США покидают Афганистан, чтобы полностью выйти из страны до 11 сентября 2021, талибы захватывают афганские военные посты в стране.