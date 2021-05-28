Талибы без боя возвращают себе контроль над Афганистаном

Бойцы афганского спецназа во время военных учений, Афганистан, 28 апреля 2021 года / Getty Images

С тех пор как с 1 мая войска США покидают Афганистан, чтобы полностью выйти из страны до 11 сентября 2021, талибы захватывают афганские военные посты в стране.

В афганских солдат на этих постах заканчиваются боеприпасы и продовольствие, некоторым не платят по пять месяцев, поэтому талибы их выпускают в обмен на то, что те оставят оружие. Об этом пишет Gulf News.

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Талибы призывают старейшин сел в качестве посредников посетить посты и передать солдатам ультиматум - сдаваться или погибнуть. По словам старейшин, после длительных переговоров войска сдали недавно семь постов. Не менее 120 солдат и полицейских получили безопасный проход в управляемые правительством провинции в обмен на сдачу оружия и снаряжения.

По словам старейшин, с 1 мая сдались как минимум 26 постов и баз в четырех провинциях. По мере того как моральный дух солдат падает из-за ухода войск США, талибы используют каждую капитуляцию как пропагандистскую победу.

Среди договоренностей о сдаче были четыре районные центры, где размещались местные губернаторы, руководители полиции и разведки, которые фактически передали правительственные объекты под контроль Талибана и распустили администрацию.

Талибан в прошлом вел переговоры с США и властями в Кабуле о капитуляции афганских войск, но ни разу не выступал такими масштабами и темпами как в этом месяце. Талибы захватили ряд провинций к востоку, северу и западу от Кабула. Эта тактика дает талибам стратегическую территорию, оружие, боеприпасы и технику. Часто без единого выстрела.

Сдача - часть более широкой стратегии талибов по захвату и удержании территории, поскольку моральный дух афганских сил безопасности резко падает с уходом международных войск во главе с США. Способствует этому подкуп местной полиции и чиновников. Перемирие на местах позволяет талибам закрепить достигнутые успехи.

Талибы окружают посты и перекрывают поставки ресурсов. Тогда звонят командирам баз, а иногда членам семей, и предлагают помиловать солдат, если сдадут залогу, оружие и боеприпасы. В некоторых случаях войскам, которые сдались, давали деньги, около $130 на солдата и гражданскую одежду. Их отправляли домой невредимыми. Но сначала снимают на видео под обещания не присоединяться больше к силам безопасности. Записывают номера телефонов и имена членов семьи. Талибы клянутся убить мужчин, если те вернутся в армию.