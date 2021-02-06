В Афганистане ликвидировали лагерь боевиков

Фото: Khaama Press

На востоке Афганистана по меньшей мере 18 боевиков движения Талибан были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС страны.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на метсные власти. Военные самолеты атаковали лагерь талибов в районе Шерзад провинции Нангархар. Среди убитых 14 членов спецназа талибов.

Помимо этого, еще десять боевиков получили ранения. Движение Талибан пока не прокомментировало эту информацию.

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Ранее в афганской провинции Герат вооруженные боевики захватили пассажирский автобус.