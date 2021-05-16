В аэропорту произошла массовая драка из-за женщины: три человека госпитализированы. Видео

Драка завязалась утром 14 мая на паспортном контроле. Фото: Pixabay

В британском аэропорту Лутон, расположенном возле Лондона, пассажиры устроили драку. В результате инцидента пострадали 4 человека, из них 3 пришлось госпитализировать.

По информации издания MailOnline, драка возникла после того, как один из мужчин бросил бутылку в другого. Он якобы оскорбил женщину, с которой тот путешествовал.

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Драка завязалась утром 14 мая на паспортном контроле. Сначала полицейские задержали 17 человек. После проверки и выяснения обстоятельств правоохранители отпустили 5 задержанных, еще одного отпустили под залог, но на определенных условиях.

Остальных 11 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет освободили под залог накануне судебного заседания. Их обвинили в нарушении общественного порядка с применением насилия.

Женщина избила стюардессу авиакомпании American Airlines во время полета из Майами в Нью-Йорк после того, как та отказалась убирать мусор.