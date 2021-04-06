В 2021 году количество миллиардеров резко возросло - Forbes

В 2021 году стремительно возросло количество миллиардеров - 2755 человек. Это на 660 человек больше, чем в 2020-м.
Больше всего богачей в США и Китае, пишет Forbes.
За последний год произошли потрясающие продажи акций компаний, которые выросли в цене.
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35-летний список пополнился почти 500 новыми лицами, еще 200 человек из миллионеров вернулись в рейтинг миллиардеров.
Все вместе богачи владеют состоянием в размере $13 трлн, в прошлом году эта цифра составляла $8 трлн.
В первую пятерку списка Forbes попали Джефф Безос - $188 млрд, Илон Маск - $169 млрд, Бернар Арно - $163 млрд, Билл Гейтс - $129 млрд, Марк Цукерберг - $112 млрд.
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