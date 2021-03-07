Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше

Среди травмированных в аварии узнали жительницу Хмельницкой области Анастасию Кочеткову. Фото: "Суспільне"

Вероятной пострадавшей в ДТП, которое произошло с автобусом в Польше, есть жительница Каменец-Подольского Анастасия Кочеткова. Что имя женщины в перечне тех, кто приобрел билеты на этот рейс, семье подтвердили в консульстве.

Об этом рассказала ее коллега Альбина Гуменюк, пишет "Суспільне".

"Она (Анастасия Кочеткова. - Gazeta.ua) 5-го вечером села в автобус. Позвонила маме, это была 23:00. И это был последний раз, когда она была на связи. Вчера Ира звонит и говорит, что Настя давно должна была приехать, но ее нет. Телефон вне доступа. Мы начали искать, дозвонились к консулу, подтвердили, что она в перечне тех, кто приобрел билет на этот автобус. Но он сказал, что всех развезли по разным больницам", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, чтобы найти женщину, обзванивали все больницы и рассылали фото. В больнице Перемышля санитар сказал, что узнал.

"Сказал, что она забинтована. Узнал ее по волосам и конституции тела. В то же время от консула поступила информация, что узнали предварительно, что это Настя в реанимации. Сейчас он позвонил, сказал, что все документы собрали для ее мамы. Она в 11:20 от меня уехала, ожидаем, что на 18:00-19:00 (7 марта. - Gazeta.ua) будет в госпитале. Под сопровождением полицейских она должна пройти, там есть 3 девочки. Все в разном состоянии и не в очень хорошем", - добавила Гуменюк.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.