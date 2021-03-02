Ужесточили наказание за участие в протестах

Усилены штрафы за протесты. Фото: Белта

В Беларуси значительно ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста.

В стране заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях, сообщает TUT.BY.

Теперь за участие в акциях протеста можно получить очень большой штраф, а также оказаться под арестом на довольно продолжительное время. С КоАП исключили такую ​​меру как предупреждение, вместо нее ввели общественные работы.

Максимальный штраф по этой статье теперь увеличен от 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 белорусских рублей), за повторное нарушение - до 200 базовых величин (5800 белорусских рублей). Максимальный срок административного ареста остался прежним - 15 суток при первом нарушении, а вот при повторном можно оказаться за решеткой на 30 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Время на пенсию" - россияне не хотят видеть Путина президентом

Режим в самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закончится уже в этом году. А у власти сейчас он держит себя только силой.