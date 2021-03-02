Ужесточили наказание за участие в протестах

В Беларуси значительно ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста.
В стране заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях, сообщает TUT.BY.
Теперь за участие в акциях протеста можно получить очень большой штраф, а также оказаться под арестом на довольно продолжительное время. С КоАП исключили такую меру как предупреждение, вместо нее ввели общественные работы.
Максимальный штраф по этой статье теперь увеличен от 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 белорусских рублей), за повторное нарушение - до 200 базовых величин (5800 белорусских рублей). Максимальный срок административного ареста остался прежним - 15 суток при первом нарушении, а вот при повторном можно оказаться за решеткой на 30 суток.
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Режим в самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закончится уже в этом году. А у власти сейчас он держит себя только силой.
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