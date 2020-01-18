Уволили чиновника, который цитировал Геббельса

Секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Бразилии Роберто Алвима уволили после того, как он процитировал министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Фото: CNN

Бразильский президент уволил секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима после обнародования видео, где он цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Об этом сообщает CNN.

Скандал возник после того, как по случаю вручения национальной премии в области культуры и искусства Альвима записал видеообращение. В нем говорил: "Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным. Оно будет наделено большой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным. Оно будет глубоко связано с надеждами нашего народа. Или его не будет вообще".

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Йозеф Геббельс изучал философию, германистику, историю и литературу. В 1928-м его избрали депутатом рейхстага от нацистов. Через год Гитлер назначил его руководителем пропаганды партии. Геббельс организовал и возглавлял избирательные кампании Гитлера. Когда тот стал канцлером, назначил его рейхсминистром народного образования и пропаганды, а впоследствии - уполномоченным по мобилизации на "тотальную войну". В своем политическом завещании Гитлер назвал Геббельса своим преемником на посту канцлера. Но на второй день после смерти фюрера Йозеф совершил самоубийство вместе с женой Магдой. Перед этим своих 6 детей они отравили цианистым калием.