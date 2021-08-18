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среда, 18 августа 2021 10:57

Уволенный работник выпустил на улицу льва

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Уволенный работник выпустил на улицу льва
Хей Ман вернулся к своему владельцу / Mgebremedhin

Лева заметили на улицах столицы Камбоджи Пномпеня в понедельник, 16 августа.

Хищника намеренно отпустил недовольный бывший сотрудник владельца животного, китайского бизнес-магната Чжай Синьцзяна. Об этом пишет Daily Star.

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Чжай сказал, что его льва Хэй Мана, имя которого переводится "Темный разум", выпустил бывший рабочий, уволенный за "мошенничество". Он вступил в сговор с несколькими бывшими коллегами, чтобы выпустить животное и шантажировать хозяина.

Через несколько часов после "побега" льва мужчина несколько раз звонил Чжаю и отправлял сообщения. В них утверждал, что выпустил льва, потому что Чжай не кормил того должным образом.

По словам Чжая, мужчина ранее работал его переводчиком и занял $4 тыс. якобы на свадьбу. Однако позже заявил, что потерял деньги, и попросил еще $4 тыс., пригрозив, что не вернет первую ссуду, если не получит вторую. Тогда Чжай уволил его.

Десятки людей сфотографировали и сняли на камеру большую кошку, прежде чем ее благополучно поймали и вернули хозяину. Сотрудники сказали, что забыли закрыть ворота во двор, когда пошли выносить мусор. Поэтому лев сбежал. Но это не объясняет того, что фотографию мошенник сделал сразу после побега льва и дальнейшего шантажа.

Чжай говорит, что взял Хей Мана, когда тот был двухмесячным львенком. Ухаживал за животным около года. Власти сейчас конфисковали хищника у Чжая. Сначала бизнесмена оштрафовали на $27,5 тыс., но теперь деньги ему вернули.

Премьер Камбоджи Хун Сен сказал, что обсудил вопрос с министром сельского хозяйства Венг Сакхоном и договорился, что Хэй Мана можно вернуть Чжаю при условии, что он построит надлежащий вольер для безопасности людей внутри дома и соседей. Чжай согласился построить более безопасный вольер для льва.

В Танзании трое детей погибли в результате нападения львов возле всемирно известного заповедника дикой природы Нгоронгоро.

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Дата
18
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