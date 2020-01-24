Ураган унес жизни 13 человек

Циклон Глория принес в Испанию непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами.Фото: Reuters

От урагана Глория в Испании погибли 13 человек. Пострадали в восточных районах Испании.

"Первый из этих людей погиб во время рыбалки в прибрежном городке Аметлья-де-Мар. Его отнесло в море. Второй был найден мертвым в своей машине в Кабасе, где произошло наводнение. Четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении Reuters.

Правительство созвало экстренное совещание, чтобы помочь гражданам вернуться к нормальным условиям жизни, гарантировать безопасность и удовлетворить потребности населения, пострадавшего от шторма.

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Шторм начал отступать, но более 100 дорог оставались перекрытыми, а десятки тысяч учеников не смогли пойти в школу.

Недалеко от Барселоны, в небольшом городке Тосса де Мар, пенистая морская вода затопила несколько улиц. Из-за шторма дороги были заметены снегом, а сельскохозяйственные угодья затоплены. На северо-востоке Испании соленая вода поглотила тысячи гектаров рисовых полей. Сотни тысяч людей остались без электричества. Непогода 22 января нарушила привычный ритм жизни прежде всего в районе Валенсии — закрыли десятки автодорог и портов. Работу железнодорожного транспорта частично приостановили в отдельных регионах страны. Среди погибших есть украинец.