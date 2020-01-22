Мощный циклон накрыл Испанию: среди погибших - украинец

Высокие волны у берегового маяка в Кане-ан-Руссийон на юге Франции, 21 января 2020 года. Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

Циклон "Глория" принес в Испанию непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами.

Сообщают о гибели 5 человек, среди которых и 55-летний украинец, пишет испанское информационное агентство Europa Press.

Тело украинца нашли без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Причины смерти исследуют.

Ранее СМИ сообщали о четырех погибших: 44-летний мужчина попал в смертельное ДТП; на 63-летнего мужчину упала крыша; 54-летняя женщина умерла от обморожения; еще один человек возраста около 70 лет был найден с признаками гипотермии.

Непогода 22 января нарушила привычный ритм жизни прежде всего в районе Валенсии — закрыли десятки автодорог и портов. Работу железнодорожного транспорта частично приостановили в отдельных регионах страны.

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Также сообщается, что закрыли часть школ — занятия не посещают около 200 тыс. учеников, прежде всего в Каталонии и Автономной области Валенсия.

"Глория" уже достигла берегов Франции, в частности департамента Восточные Пиренеи на юге страны. В регион направили десятки полицейских и пожарных для преодоления возможных разрушительных последствий погоды.