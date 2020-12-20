Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие

В результате мощного урагана "Яса" на островах в юго-западной части Тихого океана погибли четыре человека.

Аэрофотосъемка демонстрирует значительные разрушения на небольшом острове Киа. Об этом сообщает Reuters.

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Шторма "Яса" уже присвоили пятую категорию по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

В курортной Кирилловке Запорожской области шторм не утихал с начала декабря. Порывы ветра до 30 м / с подняли в Азовском море волны до 2 м высотой. Затопило не только пляжи, но и дома.