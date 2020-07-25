Ураган оставил без света более тысячи домов, есть погибшие

В результате мощного урагана в Южной Корее пять человек погибли и четверо пострадали.
Сейчас спасатели успели эвакуировать более 200 человек, сообщает Yonhap.
Из-за непогоды больше всего пострадали города Пусан и Ульсан. Там за час выпало более 80 мм осадков.
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Кроме этого, три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане.
Всего без света остались более 1 100 домов в столичной провинции Кёнгидо.
Сейчас штормовой ветер и сильные дожди продолжаются и в восточных регионах страны, включая провинции Канвондо и Кёнсан-Пукто. Там в час выпадает до 50 мм осадков.
В китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек.
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