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суббота, 25 июля 2020 16:25

Ураган оставил без света более тысячи домов, есть погибшие

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Ураган оставил без света более тысячи домов, есть погибшие
Из-за урагана в Южной Корее эвакуировали более 200 человек Фото: twitter.com

В результате мощного урагана в Южной Корее пять человек погибли и четверо пострадали.

Сейчас спасатели успели эвакуировать более 200 человек, сообщает Yonhap.

Из-за непогоды больше всего пострадали города Пусан и Ульсан. Там за час выпало более 80 мм осадков.

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Кроме этого, три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане.

Всего без света остались более 1 100 домов в столичной провинции Кёнгидо.

Сейчас штормовой ветер и сильные дожди продолжаются и в восточных регионах страны, включая провинции Канвондо и Кёнсан-Пукто. Там в час выпадает до 50 мм осадков.

В китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек.

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