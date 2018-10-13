Ураган "Майкл": погибла 11-летняя девочка

Автор: 5 канал США: от сильного урагана «Майкл» погибла 11-летняя девочка

Число жертв мощного урагана "Майкл" в США продолжает расти.

Он на днях достиг побережья штата Флорида и задел другие штаты юго-востока США. От последствий стихии погибли 13 человек, сообщает DW.

Большинство жертв, в том числе два последних зафиксированы случаи, погибли из-за падения деревьев. Известно, что погибшие - из трех штатов: Флорида, Джорджия и Северная Каролина. Среди погибших также есть 11-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю

Ураган принес в американских штатов сильные разрушения. Особенно это заметно в Мексико Бич. Без электричества остались около 430 000 домов. Спасательные операции продолжаются, к ним привлекли военных и нацгвардии. Для поиска людей применяют собак, беспилотники и спецтехнику. Из-за приближения урагана предупреждения об эвакуации получили более 375 000 жителей, но многие отказались эвакуироваться. "Майкл" достиг побережья Флориды 10 октября. Тогда ему присвоили 4-ю категорию мощности из пяти. Впоследствии сила урагана ослабла.