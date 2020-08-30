Ураган Лаура в США: Число жертв возросло

Ураган валил деревья, разбивал окна, срывал крыши с домов, или полностью разрушал здания. Фото: AP

Число погибших в результате урагана "Лаура" в штате Луизиана возросло до 16 человек. Без электричества и воды остаются сотни тысяч человек.

Из последних жертв стихии - 80-летняя женщина и 84-летний мужчина, умерших от отравления угарным газом при использовании генераторов, пишет Associated Press.

Местные жители рассказали, что ураган валил деревья, разбивал окна, срывал крыши с домов, или полностью разрушал здания и даже целые кварталы. Без электричества и воды остаются сотни тысяч человек.

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Первой в результате стихии погибла 14-летняя девочка. На нее упало сломанное ураганом дерево.