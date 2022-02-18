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пятница, 18 февраля 2022 09:56

Ураган Иления вызвал разрушительные наводнения в Германии: есть жертвы
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На север Германии налетел разрушительный ураган Иления. Погибли по меньшей мере два человека.

Непогода сопровождалась штормовым ветром со скоростью до 152 км/ч, сообщает Euronews.

"В Берлине объявили чрезвычайное положение. Железная дорога и авиакомпании отменяют поезда и рейсы в ряде регионов. Закрыли школы. Власти Германии рекомендуют гражданам оставаться дома", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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Штормовые шквалы в некоторых городах вызвали наводнения. Остров Нордстрандишмур в Северном море полностью затоплен.

Синоптики также сообщают о возможности нового шторма в ближайшее время.

16 февраля в Бразилии близ Рио-де-Жанейро начались оползни и наводнения после мощных ливней. Погибли, по меньшей мере, 23 человека.

Рио-де-Жанейро затопило в нескольких местах. Поток воды был такой силы, что сметал все на своем пути. В течение трех часов в пострадавшем районе выпала месячная норма осадков.

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18
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