Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 4968
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3591
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1557
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 684
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 477
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1521
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5220
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27342
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2808
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1989
Фото
Все фото
6
7
6
20
8
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Видео
Все видео
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27342
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6462
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2538
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2718
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 1062
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
понедельник, 02 сентября 2019 00:03

Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории

  Комментировать
Ураган &quot;Дориан&quot; достиг самой высокой категории
Ураган "Дориан" достиг Багамских островов. Фото: Корреспондент

Ураган "Дориан" достиг побережья Багамских островов.

Местные жители уже публикуют жуткие кадры стихии, которая только приблизилась к острову. Сила ветра заламывает дерева, улицы затоплены.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Кое-где стихия вызвала сильные разрушения. Дома подтоплены и разрушены. Машины опрокинуты и изуродованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп предупредил о мощном урагане, который надвигается на США

"Дориан" у берегов США достиг наивысшей - пятой категории. Предполагается, что ураган достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. "Ожидаются штормовые волны и сильные дожди, которые представляют угрозу для жизни людей", - предупредили метеорологи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 30169
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 29917
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 8 Просмотров: 22338
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 30 Просмотров: 15966
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 12294
Мир
Через авиаудар по Йемену погибло более 100 человек
Через авиаудар по Йемену погибло более 100 человек Просмотров: 234
Россия будет председательствовать в Совбезе ООН
Россия будет председательствовать в Совбезе ООН Просмотров: 180
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь Просмотров: 144
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
6
 Просмотров: 387
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину 1 Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
30
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
11
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
8
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
7
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2513
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua