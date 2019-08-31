Ураган "Дориан": Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде

Ураган "Дориан" достиг отметки 3 категории. Фото: World

Президент США Дональд Трамп из-за урагана "Дориан" ввел чрезвычайное положение в штате Флорида.

Как отмечается, в зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек. Об этом сообщает Associated Press.

"Дориан" может быть самым разрушительным ураганом в США за последние 30 лет.

"Шторм во второй половине дня достиг отметки 3 категории. Ожидается, что потенциально может достичь 4 категории, где скорость ветра м 225 км/ч", - говорится в сообщении.

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Ураган обрушится на побережье Флориды в понедельник, 2 сентября, или в ночь на вторник. Дональд Трамп уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должна была состояться его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Трамп останется в США, чтобы следить за ураганом "Дориан".