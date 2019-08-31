Ураган "Дориан": Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 3933
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2259
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1422
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 576
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 423
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1431
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4968
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 25137
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2691
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
7
6
20
8
4
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 25137
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6363
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 576
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 02:40

Ураган "Дориан": Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде

  Комментировать
Ураган &quot;Дориан&quot;: Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде
Ураган "Дориан" достиг отметки 3 категории. Фото: World

Президент США Дональд Трамп из-за урагана "Дориан" ввел чрезвычайное положение в штате Флорида.

Как отмечается, в зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек. Об этом сообщает Associated Press.

"Дориан" может быть самым разрушительным ураганом в США за последние 30 лет.

"Шторм во второй половине дня достиг отметки 3 категории. Ожидается, что потенциально может достичь 4 категории, где скорость ветра м 225 км/ч", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабное наводнение в Индии: сообщили ужасные данные о погибших и пострадавших

Ураган обрушится на побережье Флориды в понедельник, 2 сентября, или в ночь на вторник. Дональд Трамп уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должна была состояться его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Трамп останется в США, чтобы следить за ураганом "Дориан".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ураган "Дориан": Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 1 Просмотров: 56677
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 25455
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 25137
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 23449
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 19584
Мир
В США нашли двухголовую черепаху: фото
В США нашли двухголовую черепаху: фото Просмотров: 207
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
7
 Просмотров: 414
Россия вывела на орбиту военный спутник
Россия вывела на орбиту военный спутник Просмотров: 162
США готовит "технологический прорыв"
США готовит "технологический прорыв" Просмотров: 1575
В Кремле планируют пригласить Зеленского в Москву
В Кремле планируют пригласить Зеленского в Москву Просмотров: 855
Больше всего комментируют
15
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
4
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
3
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
Голосов: 2348
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua