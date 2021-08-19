Юный футболист погиб, убегая от талибов. Его тело нашли в шасси самолета

19-летний парень умер, цепляясь за шасси взлетавшего самолета / East2West News

Бывший футболист молодежной сборной Афганистана погиб, когда застрял в шасси американского эвакуационного самолета в понедельник, 16 августа. Он отчаянно пытался спастись бегством от талибов, которые днем раньше захватили Кабул.

Останки 19-летнего Заки Анвари обнаружили в шасси транспортного самолета C-17, когда тот прибыл в Катар после вылета из Кабула. При взлете с аэропорта афганской столицы в понедельник отчаявшиеся афганцы цеплялись за фюзеляж самолета. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "Талибана" объявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

Спортсмен был среди нескольких, кто погиб после того, как забрался на самолет, который взлетал. На видео видно, как тела падают на землю, когда самолет поднимается в небо. Ужасающие сцены показывают, как молодые люди сидят под турбиной самолета, когда он мчится по взлетно-посадочной полосе, а затем падают и разбиваются.

Позже ВВС США заявили, что пилоты решили продолжить взлет, потому что самолет был окружен людьми и ситуация с безопасностью вокруг него быстро ухудшалась. Поэтому экипаж решил покинуть аэродром как можно быстрее.

Смерть Анвари подтвердило Главное управление физического воспитания и спорта Афганистана. Многообещающий футболист бросился в аэропорт через несколько часов после того, как Кабул захватили талибы. Он вместе с тысячами других побежал на взлетно-посадочную полосу, а затем погнался за самолетом ВВС США, несмотря на раздающиеся предупредительные выстрелы.

Подросток ходил в престижную среднюю школу Кабула и был в национальной молодежной сборной с 16 лет. В последнем посте на Facebook Анвари написал: "Вы художник своей жизни. Не давайте кисть никому!"

С воскресенья в аэропорту Кабула погибли 12 человек. Некоторые раздавлены в давке, когда испуганные афганцы бежали от огня военных, некоторые, цепляясь за самолет, некоторые застрелены. Более 2200 западных дипломатов и других гражданских эвакуировали из Афганистана военными рейсами после того, как талибы захватили Кабул.